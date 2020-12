Consorzio Terra di San Marino: sorpreso della costituzione del Glaas

Il Consorzio Terra di San Marino, consorzio di promozione e valorizzazione delle produzioni agroalimentari del territorio e punto di riferimento per il comparto agricolo, apprende con sorpresa la costituzione all’interno dell’OSLA del nuovo gruppo di lavoro dedicato al comparto agricolo al quale formula i migliori auspici nell’interesse di tutti gli operatori del settore. Siamo tutti tenuti ad impegnarci per far conoscere e riconoscere la vitale importanza che l’agricoltura riveste per tutti ed il sempre più determinante ruolo del settore primario in ambito economico, specie nell’era globale ed in un periodo di pandemia. Impegno che il Consorzio Terra di San Marino porta avanti con determinazione, competenza e vero spirito di servizio sin dal 2003, anno della sua costituzione. Siamo altresì certi che la valorizzazione delle produzioni agroalimentari del territorio e gli auspicati miglioramenti qualitativi e quantitativi delle stesse debbano essere conseguiti nel rispetto dell’ambiente e della qualità della vita, infatti il progetto Bio, ora realtà in continua crescita, è stato fortemente voluto dal Consorzio Terra di San Marino ed è nato per volontà del Consorzio stesso con il supporto delle Istituzioni. Proseguire su questa strada e raggiungere obiettivi di generale interesse economico e sociale, rimarrà sempre però più difficile se il mondo agricolo non dimostrerà in primo luogo di saper lavorare insieme e superare con coraggio gli improvvidi personalismi. Il Consorzio Terra di San Marino, pur apprendendo solo dai media la notizia della costituzione del gruppo di lavoro, continua e continuerà a mettere a disposizione della collettività, degli organismi ed associazioni la propria opera istituzionale di tutela, valorizzazione e promozione del comparto, aperto al dialogo, al confronto nella consapevolezza che qualsiasi diversificazione, appare meno rilevante, rispetto alla evidente necessità della forza dell’unione.

