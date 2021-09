Consulta dei cittadini sammarinesi all'estero dal 2 al 5 ottobre

Si terrà dal 2 al 5 ottobre 2021 presso il Teatro Titano la 48° Consulta dei Cittadini Sammarinesi all’estero, l’annuale incontro tra i rappresentanti delle Comunità sammarinesi oltreconfine e le Istituzioni ed enti del territorio. Dopo un anno di sospensione dovuto all’emergenza sanitaria, la riunione torna in presenza con un articolato programma di dibattiti e incontri. Scopo della Consulta quello di rafforzare il legame con le Comunità all’estero, aggiornare i suoi rappresentanti in merito alle questioni di maggior interesse che riguardano la Repubblica e porsi in ascolto delle istanze provenienti dalle Comunità medesime. Ampio spazio sarà dedicato all’intervento, previsto per lunedì 4 ottobre, del Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari che effettuerà una disamina sulle principali questioni di politica estera, a partire dalla posizione che riveste la Repubblica nel rapporto con l’UE, alla relazione con la vicina Italia, per poi illustrare le nuove disposizioni e i nuovi orientamenti riguardanti i concittadini all’estero. L’annuale sessione della Consulta sarà arricchita da una numerosa partecipazione di membri dell’Esecutivo e di illustri altri relatori e sarà coronata, il prossimo lunedì 4 ottobre, dall’Udienza ufficiale concessa ai rappresentanti dalle loro Eccellenze i Capitani Reggenti Francesco Mussoni e Giacomo Simoncini. Si informa che la cittadinanza è invitata a partecipare; per ragioni legati all’emergenza sanitaria la partecipazione è prevista fino a capienza massima consentita.

