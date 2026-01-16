Consulta delle Giunte di Castello: nominato il Portavoce

Nella serata di martedì 13 gennaio 2026 si è svolta la prima riunione dei neo eletti Capitani di Castello, con l’insediamento operativo della Consulta delle Giunte di Castello della Repubblica di San Marino. Nel corso dell’incontro, dopo un confronto tra i rappresentanti dei Castelli, si è proceduto alla nomina del Portavoce della Consulta. All’unanimità è stato nominato Giacomo Rinaldi, Capitano della Giunta di Castello di Montegiardino, incaricato di rappresentare e coordinare la comunicazione della Consulta, contribuendo a favorire un dialogo efficace e costante tra i Castelli e le Istituzioni centrali. La Consulta delle Giunte di Castello ha il compito di rafforzare il raccordo tra le diverse realtà territoriali e promuovere una visione condivisa sui temi di interesse comune. In particolare, la Consulta opera come sede di confronto e coordinamento sulle segnalazioni e le priorità dei Castelli in materia di servizi, viabilità, manutenzioni e qualità della vita, nonché su iniziative e progetti territoriali (sociali, culturali, scolastici, sportivi e di comunità). Inoltre, cura i rapporti istituzionali con le Segreterie di Stato e gli enti competenti, al fine di facilitare l’ascolto delle istanze locali e la circolazione delle informazioni. La nomina del Portavoce rappresenta un passaggio importante per garantire unità di indirizzo, tempestività nella comunicazione e continuità nel confronto tra tutte le Giunte di Castello.

