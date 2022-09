Consulta per l'Informazione: cordoglio per la scomparsa di Gian Maria Fuiano

Il Consiglio Direttivo della Consulta per l'Informazione partecipa al dolore di famiglia e colleghi per l'improvvisa scomparsa di Gian Maria Fuiano. Professionista di comprovata esperienza, Gian Maria ha fatto la storia del nostro mestiere in Repubblica. Dai tanti uffici stampa che ha curato, alle collaborazioni con San Marino Rtv, passando La Tribuna, fino all'incarico di Direttore Responsabile de La Serenissima, ruolo ricoperto fino a pochi giorni fa. Mancheranno a tutti il suo garbo e la sua cortesia.

c.s. Consulta per l'Informazione