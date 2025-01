Consulta per l’informazione e USGI: Vicinanza ai colleghi di San Marino RTV

La Consulta per l’informazione, che sta approfondendo la presa di posizione del Comitato di Redazione della San Marino Rtv, nell’esprimere unitamente all'Usgi vicinanza ai colleghi, intende sottolineare come il rapporto tra politica e giornalismo sia da sempre e naturalmente antagonista. La Consulta e l'Usgi, condividendo le parole del Direttore di San Marino Rtv, Roberto Sergio, sottolineano inoltre che la normale dialettica e il dialogo non dovrebbero mai travalicare, nei toni e nei modi, i limiti della correttezza, così correndo il rischio che legittime richieste si traducano in indebite pretese o, peggio, in pressioni nei confronti di giornalisti professionisti che operano nel rispetto della Legge, del Codice deontologico, del diritto di informazione, di cronaca e di critica e – in questo caso specifico - dei doveri del servizio pubblico.



Comunicato stampa

Consulta per l’informazione della Repubblica di San Marino

Unione sammarinese giornalisti e fotoreporters - USGi

