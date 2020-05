Consulta per l'Informazione: Giornata internazionale della libertà di stampa

Consulta per l'Informazione: Giornata internazionale della libertà di stampa.

Il 3 maggio si celebra la Giornata internazionale della libertà di stampa. Una giornata che quest’anno, per la particolare situazione che tutto il mondo sta vivendo, assume un a valenza ancor più importante proprio perché la pandemia ha mostrato quanto sia essenziale il ruolo di una informazione professionale e corretta. A questo pro posito il Direttivo della Consul ta intende sottolineare quanto il mondo dell’informazione sammari nese abbia avuto un ruolo fondamentale nel comunicare l’emergenza in maniera corretta e professionale, senza sottrarsi al resoconto doveroso delle criticità, esplicando così il proprio ruolo senza generare panico o allarmismi, attenendosi ai fatti e al rac conto obiettivo delle situazioni. Ed è proprio nel momento di maggiore difficoltà che i cittadini hanno potuto apprezzare la differenza tra l’informazione professionale e quella improvvisata, che spesso non garantisce qualità e attendibilità. E’ anche per questo che la Consulta intende ringraziare tutti i media e gli operatori dell’informazione (Tv, giornali, pubblicazioni on line , uffici stampa ) che con professionalità e spirito di servizio hanno garantito e continueranno a garantire puntuale informazione oltre a spunti di riflessione, dibattito e confronto. Un ruolo, quello dei mezzi di informazione, che diventa ancor più essenziale laddove nella giungla comunicativa spesso si fatica a distinguere l’attendibilità delle notizie. Crediamo che proprio la pro fessionalità messa in campo dai giornalisti e dai media in questa difficile fase abbia contribuito a rendere i cittadini ancor più capaci di discernere l’informazione seria da quella che non lo è.

Comunicato stampa

Il Direttivo della Consulta per l’Informazione



I più letti della settimana: