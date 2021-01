Consulta per l'Informazione: incontro con i Capitani Reggenti

Una delegazione del Consiglio Direttivo della Consulta per l'Informazione formata dal Presidente Roberto Chiesa, dal Segretario Antonio Fabbri e dal Consigliere Luca Pelliccioni è stata ricevuta dai Capitani Reggenti. L'incontro era stato chiesto per mettere a conoscenza i Capi di Stato della preoccupazione degli operatori dell'informazione per prese di posizione, accuse, offese lanciate troppo spesso da esponenti del mondo politico nei confronti di giornalisti e testate. Il Consiglio Direttivo della Consulta per l'Informazione ritiene gravi tali comportamenti soprattutto quando tenuti in consessi istituzionali come il Consiglio Grande e Generale dove, come noto, chi è chiamato in causa non ha possibilità di replica. Atteggiamenti vagamente intimidatori e consigli diffusi agli operatori dell'informazione sono stati segnalati alla più alta carica dello stato e ai Commissari Europei di competenza citando quanto rimarcato dalla Reggenza stessa in occasione della Giornata Mondiale della Libertà di Stampa: "...solidarietà a coloro che subiscono intimidazioni e minacce... e sostegno della libertà di stampa quale valore essenziale alla costruzione di una società democratica". La Reggenza ha rilevato come il rapporto tra potere politico e informazione sia oggetto di fibrillazioni un po' in tutto il mondo, ma a San Marino in alcune occasioni i toni si siano realmente alzati oltre il limite, garantendo che sarà vigile affinché non si ripetano tali episodi. Il Consiglio Direttivo ringrazia i Capitani Reggenti per la sensibilità dimostrata, confidando che il loro ruolo super partes e di garanzia, possa fungere da argine a pericolose derive.

