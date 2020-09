Consulta per l'Informazione: istituito il premio giornalistico internazionale alla memoria di Sergio Zavoli

La Consulta per l'Informazione in collaborazione con l'Ordine dei Giornalisti italiano ha istituito formalmente il “Premio giornalistico internazionale Sergio Zavoli”. Il protocollo è stato firmato in mattinata dal Segretario per l'Informazione Teodoro Lonfernini, dal Presidente nazionale dell'Ordine dei Giornalisti Carlo Verna e dal Presidente della Consulta per l'Informazione Roberto Chiesa. Carlo Verna e una delegazione del Direttivo della Consulta sono poi stati ricevuti dal Segretario agli Affari Esteri Luca Beccari per fare il punto sul percorso che dovrà portare al muto riconoscimento tra Ordine e Consulta, percorso che andrà poi formalmente ratificato da Segreteria e Ministero degli Esteri. La presenza di Carlo Verna a San Marino ha avuto anche l'obiettivo di risaldare i legami di amicizia e collaborazione tra gli organismi dei due paesi: “Salgo sempre con piacere in Repubblica -ha detto Carlo Verna- perché la sinergia con San Marino è per noi una grande opportunità. La grande attenzione delle istituzione verso l'informazione costituisce per noi orgoglio e modello”.

Il Consiglio Direttivo della Consulta per l’Informazione



