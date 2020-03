Consulta per l'informazione: l'importanza di una corretta informazione

In questi giorni difficilissimi per tutti, l'informazione e la comunicazione sono in prima linea per garantire responsabilmente alla cittadinanza il diritto di conoscere e valutare. Con ancora più forza occorre evitare la circolazione di fake news, analisi superficiali, improvvisate o strumentali. Tutto questo è pericoloso quanto la diffusione del virus perché il panico provocato da comunicazioni o informazioni sbagliate potrebbe avere effetti devastanti. La Consulta per l'Informazione riconosce e loda il senso di responsabilità e la professionalità di chi fa comunicazione e informazione nell'ambito delle norme previste dalla legge. Una legge della quale abbiamo spesso sottolineato la necessità di essere riformata, ma che è garanzia per tutti. La cittadinanza stessa, che comprensibilmente e logicamente ricerca nei mezzi d’informazione approfondimenti e notizie verificate - ancor più in una situazione critica ed emergenziale come quella attuale -, ha potuto valutare a più riprese in prima persona chi opera con serietà, dedizione e professionalità. La Consulta per l'Informazione nella fattispecie invita i cittadini, ma anche gli interlocutori pubblici e istituzionali, a diffidare, secondo quanto più volte ripetuto da tutti gli organismi interni ed internazionali, da tutti quegli strumenti, presunti organi di informazione e giornalisti autoproclamatisi tali, che non solo non rientrano nell’ambito dell’informazione professionale, ma si muovono fuori da confini, garanzie e precetti individuati da Legge, Codice Deontologico ed operano senza essere registrati nei prescritti elenchi tenuti dagli organismi istituzionali dell'Informazione sammarinese. Proprio a sostegno della filiera dell’informazione sammarinese, quale garanzia del diritto di essere informati e a tutela di chi svolge realmente e in ottemperanza alla legge la professione di operatore dell’informazione, è possibile consultare sui siti della Consulta e dell’Autorità Garante (www.consultainformazione.sm e www.autoritagaranteinformazione.sm): a) l’elenco dei giornalisti e dei pubblicisti regolarmente iscritti alla Consulta per l’Informazione; b) l’elenco delle testate registrate presso l’Autorità Garante per l’Informazione. È opportuno che la cittadinanza prenda coscienza - ancor più in momenti di come questi - che qualsiasi notizia proveniente dall’esterno di questi circuiti professionali individuati dalla legge e garantiti da Codice Deontologico, debba considerarsi proveniente da persone, enti o contenitori che nulla hanno a che fare con il giornalismo e l’editoria corretta e regolamentata.