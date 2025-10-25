Consulta per l'Informazione, ribadita la volontà di istituire l'Ordine dei Giornalisti

La Consulta per l'Informazione si è riunita questa mattina per l'assemblea annuale nella nuova sede di Contrada Omagnano. E' stata occasione per fare il punto sulla nostra attività che il 9 maggio ha festeggiato davanti ai Capitani Reggenti i suoi 10 anni. La formazione resta al primo posto e anche nel 2025 siamo riusciti a garantire appuntamenti formativi validi anche per l'Ordine dei Giornalisti Italiano, riaffermando una partnership che aiuta e non poco a tenere alto tanto il livello dei Convegni, quanto il numero dei partecipanti. Annunciato per il mese di dicembre l'ultimo appuntamento dell'anno solare con un seminario realizzato in collaborazione con l'Autorità Garante dell'informazione a tema “deontologia”. Il 2026 si aprirà con l'attuazione del progetto “fake news” già supportato e approvato sia dalle Segreterie di Stato competenti (Informazione e Cultura), che dalla Dirigenza Scolastica. I giornalisti incontreranno gli studenti per una serie di appuntamenti dedicati ad una vera e propria emergenza, appunto le fake news. Come approvato dal Consiglio Direttivo, ribadita in Assemblea la volontà di istituire l'Ordine dei Giornalisti della Repubblica di San Marino. Aperture istituzionali in tal senso sono già pervenute e l'obiettivo di questo gruppo di lavoro è quello di completare l'iter entro il termine del mandato. Il Tesoriere ha infine presentato il rendiconto economico che, nonostante le entrate esigue, resta saldamente in attivo e sarà poi approvato nel 2026.

