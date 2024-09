Consulta per l'Informazione: Sconcerto per il mancato accredito del San Marino Calcio a San Marino RTV

Apprendiamo che per la partita del Campionato di serie D tra San Marino e Zenith Prato in programma domenica 15 settembre allo stadio di Acquivava, il San Marino Calcio ha negato l'accredito alla troupe di San Marino RTV. Una scelta inconcepibile, in palese contrasto con le norme sul diritto di cronaca e col regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. La stessa, a seguito degli adempimenti previsti, ha rilasciato alla San Marino RTV il nulla osta in data 21 agosto 2024 valido per tutta la stagione in corso. L'atteggiamento del San Marino Calcio, opportunamente segnalato alla Lega Nazionale Dilettanti, parrebbe riconducibile a un articolo non gradito pubblicato dalla San Marino RTV nel quale si esprimeva preoccupazione per il difficile inizio di stagione, e per la situazione di alcuni creditori, tra cui la stessa Tv di Stato, che sarebbero da tempo in attesa di ricevere quanto dovuto. Il Consiglio Direttivo della Consulta esprime sconcerto per l'accaduto e confida nell'intervento delle Istituzioni e degli organi preposti.

Comunicato stampa

Consulta per l'Informazione