Consulta: Roberto Chiesa neo presidente al posto del dimissionario Paolo Crescentini

Il Consiglio Direttivo della Consulta per l’Informazione riunitosi nella mattinata di giovedì 19 dicembre 2019 ha discusso della presentazione delle Dimissioni da parte del presidente Paolo Crescentini, per motivi personali e professionali, sia dall’incarico di Presidente sia da membro del Direttivo. Dimissioni delle quali con rammarico il Direttivo, pur avendole respinte una prima volta, ha poi dovuto prendere atto. Il Direttivo ha quindi provveduto ad incaricare nella medesima seduta il nuovo Presidente. All’unanimità è stato designato il collega Roberto Chiesa, la cui nomina dovrà essere ratificata dall’Assemblea come previsto dalla legge. L’Assemblea è stata pertanto convocata in data 24 ottobre - alle ore 9 in prima convocazione e alle 9,30 in seconda convocazione - presso il Centro sociale di Fiorentino. In quella sede sarà anche necessario procedere, come da regolamento, alla nomina di un nuovo membro del Direttivo nella categoria dei professionisti, essendo esaurita la graduatoria dei primi dei non eletti.

Si ricorda agli aderenti alla Consulta che le candidature possono essere presentate – inviandole alla e-mail del Consiglio Direttivo: direttivo.informazione@gmail.c om - fino 48 ore prima della data dell’Assemblea. Il Direttivo, nel ringraziare vivamente il presidente uscente Paolo Crescentini per il prezioso lavoro svolto, rivolge al nuovo Presidente incaricato, Roberto Chiesa, i migliori auguri per una proficua attività, rinnovando l’impegno nella tutela della libertà di stampa, delle libertà fondamentali e del diritto di informare ed essere informati.

Il Consiglio Direttivo della Consulta per l’informazione