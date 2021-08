Consulta sammarinesi all'estero ringrazia gli atleti olimpionici

Consulta sammarinesi all'estero ringrazia gli atleti olimpionici.

La Consulta dei cittadini sammarinesi residenti all’estero, orgogliosa per gli storici ed eccellenti risultati che sta raccogliendo la squadra olimpica di San Marino nelle competizioni di Tokyo 2020, ringrazia gli atleti per l’impegno profuso nel perseguire gli eccezionali risultati raggiunti. Rivolge ad Annalisa Perilli, a Gian Marco Berti, a Myles Amine Mularoni ed a tutti i partecipanti alla meravigliosa avventura, un grato pensiero per aver reso ogni singolo cittadino, presente in un qualsiasi angolo di mondo, orgoglioso una volta di più di essere sammarinese e di aver dimostrato, al di là di qualsiasi dubbio, che non è importante dove è nato o vive chi alza la bandiera biancazzurra sul podio, ma con che sconfinato amore la sventoli.

c.s. Consulta dei cittadini sammarinesi residenti all’estero

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: