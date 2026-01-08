Consumatori ancora vittime delle trappole del web: fate attenzione!

Le truffe continuano purtroppo a essere all’ordine del giorno e a mietere vittime tra i consumatori, specie quelli che si rivolgono al web per i propri acquisti. Truffe apparentemente innocue perché poco ‘costose’, si rivelano però, a distanza di mesi, parecchio nocive. È accaduto così che alcuni cittadini sammarinesi, e non solo, siano incappati in quella che riguarda una presunta profumeria. Sui social, in particolare attraverso alcuni post su Facebook, circola il racconto di una “povera mamma” che sarebbe stata licenziata ingiustamente e che, svelerebbe la possibilità di ricevere, al costo di soli 2,80 euro, una scatola colma di campioncini dal suo ex posto di lavoro. Immancabili i commenti, presumiamo fittizzi, di persone che si dichiarano soddisfatte e addirittura strabiliate dalla quantità di profumini ricevuti. “Ça va sans dire” che al bonifico non consegue l’arrivo di alcun pacco; inoltre la pericolosità della truffa nasconde altro. Seguendo il link indicato nel post si autorizzano inconsapevolmente prelievi mensili di cui le persone si accorgono purtroppo tardi. “Per sei mesi - ha raccontato un consumatore - mi hanno addebitato 39,90 euro al mese perché sfortunatamente non ho l’abitudine di controllare i movimenti della carta”. Ma c’è anche chi seguendo un link e con un bonifico di un euro, si è visto drenare migliaia di euro dal conto! Si raccomanda dunque massima attenzione. Come si evince, non si tratta di truffatori poco organizzati che nell’immaginario collettivo lavorano dal pc di casa propria, qui siamo di fronte a vere e proprie strutture organizzate e con tanto di ufficio marketing! L’invito è sempre il medesimo: siate malfidenti e usate la regola del troppo bello per essere vero. Se c’è una cosa certa, quella è che nessuno regala nulla o fa niente per niente.

C.s. - Unione Consumatori Sammarinesi

