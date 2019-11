Contatto diretto tra imprese e disoccupati, OSLA soddisfatta

Più volte l’Associazione aveva auspicato un intervento per migliorare l’incontro tra offerta e domanda di lavoro

OSLA - Organizzazione Sammarinese degli Imprenditori esprime forte soddisfazione per l'introduzione della possibilità di consultare direttamente i curriculum dei disoccupati iscritti alle liste di avviamento al lavoro, senza dover obbligatoriamente aprire una richiesta numerica.

Una modifica, introdotta in questi giorni, che la nostra Organizzazione chiedeva da tempo con il solo intento di migliorare il sistema di incontro tra domanda e offerta di lavoro. È un primo passo verso l’obiettivo più ampio di creare un mercato del lavoro e un sistema di intermediazione che stimoli la ricerca proattiva e valuti le competenze e le disponibilità degli iscritti alle liste di avviamento al lavoro.

OSLA ha sottolineato questi concetti anche pubblicamente, in ultimo con un comunicato stampa nel mese di settembre, sottolineando come l’attuale sistema non riesca né ad aiutare i sammarinesi e i residenti alla ricerca un lavoro né a soddisfare le imprese.

Se l’obiettivo comune è quello di aumentare l’occupazione interna, si deve procedere con la trasformazione dell’Ufficio Politiche Attive in una moderna agenzia di collocamento e formazione del personale oppure con la liberalizzazione delle funzioni di intermediazione e degli enti di certificazione professionale, con lo scopo di fare emergere le capacità e le reali disponibilità degli iscritti, proporre una formazione continua e fornire alle aziende un servizio veloce ed utile alle loro esigenze. Questo è uno dei temi prioritari che OSLA discuterà negli incontri con le liste elettorali in programma mercoledì 20 novembre.



Comunicato stampa

OSLA - Organizzazione Sammarinese degli Imprenditori