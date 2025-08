Contenimento della spesa pubblica? Una Utopia

“L’attenzione deve rimanere alta ai fini del contenimento della spesa, mantenendo una contenuta indicizzazione di salari e pensioni. Il sostegno pubblico ai gruppi vulnerabili deve continuare e concentrarsi in modo efficace sui più bisognosi.” Così si legge nel documento redatto dalla Segreteria di Stato per le Finanze “San Marino – Bilancio in breve (16 maggio 2025)” in cui si spiegano le dinamiche del bilancio dello Stato, IGR compresa. Non ci è chiaro se la frase “l’attenzione alta ai fini del contenimento della spesa” si limita agli stipendi dei dipendenti e delle pensioni, poiché scorrendo le Delibere del Congresso di Stato – quelle pubbliche poiché pare vi siano anche quelle segrete – ci sono cifre importanti erogate a società estere. Dopo la consulenza IGR (220.000 euro dal 2021), c’è un’altra consulenza ripetitiva erogata a una società estera, la XXXX (omettiamo volutamente il nome). Comprendiamo la necessità del governo di avere il massimo sostegno nel negoziato di associazione con l’Unione europea, obiettivo di politica estera che condividiamo appieno. Però mettendo in fila le delibere del governo negli ultimi 5 anni rispetto a un incarico di consulenza, è Utopia, per il Segretario di Stato per le finanze, parlare di contenimento della spesa. Qui l’unica finezza è spezzare a metà la spesa annuale per dare meno nell’occhio nelle delibere del Congresso di Stato. Facendo qualche calcolo in 5 anni – agosto 2020, agosto 2025 – siamo arrivati circa a 500.000 euro (mezzo milione di euro). Molti? Pochi? Giusti? Per serietà non entriamo nel merito della professionalità della società, il governo avrà fatto le sue valutazioni. Tuttavia, ci duole rilevare, come in una fase in cui il governo vuole mettere le mani in tasca ai cittadini, lavoratori dipendenti e pensionati e il Segretario di Stato per le Finanze afferma “serve uno sforzo in più”, di sforzi per ridurre la spesa il governo ne fa zero!! Facendo i calcoli - consulenza IGR + consulenza alla società XXXX - ci avviciniamo alla soglia degli 800.000 euro… se poi facciamo una proiezione verso la fine della legislatura, ci avviciniamo a 1,5 milioni di euro. Va bene? È normale? Non si poteva investire in capitale umano sammarinese? Non si può razionalizzare la spesa fra consulenze con oggetto simile in un governo in cui è ormai conclamato che ogni Segretario di Stato si fa i fatti suoi? Con che faccia ci si presenta al Paese chiedendo proposte concrete sulla riforma IGR quando il governo continua a spendere e spandere con logiche onestamente poco comprensibili?

Questo è l’elenco delle delibere del Congresso di Stato:

1. Delibera n. 6 del 24/06/2025 - Incarico di consulenza e collaborazione in favore della XXXX

2. Delibera n. 24 del 27/12/2024 - Incarico di consulenza e collaborazione in favore della società XXXX.

3. Delibera n. 11 del 06/08/2024 - Incarico di consulenza e collaborazione in favore della XXXX.

4. Delibera n. 3 del 30/01/2024 - Parziale rettifica precedente delibera n.18 del 28 dicembre 2023 ''Incarico di consulenza e collaborazione in favore della società XXXX.

5. Delibera n. 18 del 28/12/2023 - Incarico di consulenza e collaborazione in favore della società XXXX. 6. Delibera n.

6 del 21/06/2023 - Incarico di consulenza e collaborazione in favore della società XXXX.

7. Delibera n. 7 del 27/02/2023 - Incarico di consulenza e collaborazione in favore della XXXX.

8. Delibera n. 13 del 27/12/2021 - Incarico di consulenza e collaborazione in favore della società XXXX.

9. Delibera n. 3 del 01/02/2021 - Incarico di consulenza e collaborazione in favore della XXXX.

10. Delibera n. 4 del 31/08/2020 - Incarico di consulenza e collaborazione in favore della società XXXX.