Contenuti fraudolenti diffusi sui social con uso illecito dell'immagine della Presidente di Banca Centrale

La Banca Centrale della Repubblica di San Marino informa i risparmiatori e il pubblico in generale che sono stati diffusi su alcuni canali social post e video in cui viene utilizzato il nome e l’immagine della Presidente Catia Tomasetti in forma evidentemente artefatta, verosimilmente realizzata con tecniche di intelligenza artificiale (deepfake), con contenuti finalizzati alla sollecitazione di investimenti. L’Autorità desidera richiamare l’attenzione sui seguenti punti essenziali: 1. Nessuna forma di sollecitazione all’investimento, promozione commerciale o proposta di prodotti finanziari può essere effettuata da esponenti della Banca Centrale della Repubblica di San Marino o a nome dell’Autorità. 2. Le comunicazioni ufficiali della Banca Centrale vengono pubblicate esclusivamente attraverso i canali istituzionali ufficiali; ogni messaggio proveniente da fonti diverse deve essere considerato non autorizzato. 3. Si raccomanda ai risparmiatori di non rispondere, non condividere e non effettuare pagamenti o trasferimenti in seguito a messaggi, video o post che richiedano investimenti o versamenti in favore di soggetti privati o di presunti strumenti promossi tramite tali contenuti. Nel caso di dubbi o di ricezione di segnalazioni ritenute sospette, si invita il pubblico a consultare i canali ufficiali dell’Autorità e a inoltrare tempestiva comunicazione alle competenti autorità di polizia per le attività investigative relative alla contraffazione dell’identità e alle truffe online. La Banca Centrale della Repubblica di San Marino sta procedendo con le denunce alle competenti Autorità al fine di tutelare i risparmiatori e l’integrità del sistema finanziario.

C.s. - Banca Centrale







