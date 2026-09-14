Continua fino a venerdì 18 settembre la raccolta firme per l’installazione di condizionatori nelle scuole sammarinesi

Continua fino a venerdì 18 settembre la raccolta firme per l’installazione di condizionatori nelle scuole sammarinesi.

Continua fino a venerdì 18 settembre la raccolta firme a sostegno della richiesta di famiglie di San Marino per l’installazione di condizionatori nelle scuole Sammarinesi. Come gruppo di famiglie sammarinesi, genitori, parenti, amici di bambini e ragazzi che frequentano le scuole, di ogni ordine e grado, della Repubblica di San Marino, vorremmo sollevare l’estrema preoccupazione del caldo eccessivo nei plessi scolastici, soprattutto durante il periodo estivo in cui i nostri figli frequentano i centri estivi statali, e sottolineare la forte necessità di provvedere all’installazione di condizionatori nelle scuole di San Marino. La situazione con gli anni che passano diventa sempre più preoccupante e crediamo che questo investimento sia fondamentale per migliorare di molto la vivibilità in tutti i plessi scolastici. Ringraziamo le tante persone che ad oggi hanno sostenuto l’importante iniziativa, e chiediamo a chiunque fosse interessato a firmare di recarsi nei seguenti luoghi, entro venerdì 18 settembre :

- “Il Forno” di Cailungo;

- “Parafarmacia Bucci” di Gualdicciolo;

- Bar “Ma Va La Burger” al Parco Ausa di Dogana;

- “Il Grillo Parlante”, centro doposcuola a Domagnano;

- “Energy Store Point”, negozio a Borgo Maggiore.

Possono firmare tutti i cittadini e non, residenti e non, maggiorenni.

C.s. Gruppo di genitori

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