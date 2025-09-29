TV LIVE ·
Continua il confronto sulla riforma IGR

Domani pomeriggio nel nuovo incontro a Palazzo Begni sono attesi riscontri da Governo e maggioranza. Giovedì 2 ottobre al Teatro di Dogana è convocato l'Attivo dei Delegati e Rappresentanti Sindacali

29 set 2025
Continua il confronto sulla riforma IGR

Tra le delegazioni delle tre Organizzazioni Sindacali, del Governo e della maggioranza, è proseguito anche sabato mattina il confronto sulla modifica del testo della riforma IGR con un nuovo incontro a Palazzo Begni, dopo che nei giorni precedenti il Sindacato aveva ottenuto la sospensione fino al 7 Ottobre dell'iter di esame del PdL in Commissione Finanze. Le parti hanno sviscerato i contenuti più controversi del Progetto di Legge; il Sindacato da parte sua ha illustrato e argomentato in maniera approfondita le proprie posizioni e richieste di sostanziale modifica del provvedimento, sostenute dalla oceanica partecipazione allo sciopero generale del 23 settembre. Un nuovo incontro è in programma domani pomeriggio a Palazzo Begni. In questa occasione sono attesi riscontri da Governo e maggioranza. Nel pomeriggio di Giovedì 2 ottobre alle 14.30 al Teatro "Nuovo" di Dogana, è stato convocato l'Attivo dei Rappresentanti e Delegati Sindacali di CSdL, CDLS, USL, che valuterà l'andamento del confronto.

