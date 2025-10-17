Continua la partnership tra Marlù e Amici

Sin dalla sua fondazione Marlù ha scelto di credere nel talento, promuovendone l’espressione in tutte le sue forme. Un impegno che si traduce nel sostegno concreto ai giovani artisti di Amici, accompagnandoli nel loro percorso di crescita dentro e fuori la scuola. Il marchio di gioielli delle sorelle Fabbri - anche quest’anno, è al fianco degli allievi di Amici con le “Esperienze speciali offerte da Amici insieme a Marlù”, appuntamenti pensati per arricchire la loro formazione non solo attraverso la disciplina artistica scelta, ma anche grazie a momenti creativi. Ogni due settimane i ragazzi vivranno l’esperienza firmata Marlù e suggerita dai fan attraverso le Stories del profilo ufficiale del marchio. La ballerina professionista Giulia Pauselli, prosegue la sua collaborazione con il marchio. Oltre a supportare i ragazzi in gara, Marlù coinvolge il pubblico da casa con il concorso “Vivi il tuo sogno ad Amici con Marlù”. A partire dal 16 ottobre 2025 fino al 4 febbraio 2026, si potrà concorrere per vivere l’emozione di Amici25, assistendo dal vivo a una puntata del programma, negli studi Mediaset di Roma, e ricevendo una sorpresa esclusiva firmata Marlù* «Per noi è un orgoglio rinnovare la collaborazione con Amici – afferma Marta Fabbri, Co-founder e Marketing & Communication Director – perché rappresenta perfettamente i valori in cui crediamo: talento, passione e determinazione. Essere accanto ai ragazzi nel loro percorso significa incoraggiarli a non smettere mai di credere in sé stessi, e siamo felici di poter condividere quest’esperienza anche quest’anno con il nostro pubblico, offrendo la possibilità di vivere da vicino la magia dello show». La partnership con il programma testimonia ancora una volta l’impegno di Marlù nel sostenere chi sceglie di credere nei propri sogni. Un messaggio in cui le sorelle Fabbri credono profondamente, visto che sono proprio sogno e passione le forze propulsive alla base della storia e del successo del marchio.

