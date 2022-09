Continua la riorganizzazione del Partito Socialista

Continua la riorganizzazione del Partito Socialista. Dopo aver svolto un interessante e utile giro di consultazioni con tutte le forze politiche sammarinesi, attraverso il quale si è avuto modo di confrontare ed approfondire alcuni temi di particolare interesse per la nostra Repubblica, il Partito Socialista è stato parte attiva nell’avvio del progetto di aggregazione dei Socialisti Sammarinesi che, assieme al PSD, a MD ed Elego, si pone l’obiettivo di riportare l’area Socialista a ricoprire un ruolo da protagonista nello scacchiere politico del nostro Paese. Le direttrici lungo le quali il PS si muove sono dunque molteplici e tra queste va rilevata la recente serata conviviale organizzata dal Partito a Gualdicciolo a cui ha fatto seguito una davvero incoraggiante partecipazione di compagne e compagni. Il Partito inoltre ha avviato la campagna di adesione che entro breve tempo dovrà portare il PS a ridisegnare la propria organizzazione sulla base di criteri moderni ed efficienti. Il Partito Socialista non mancherà inoltre di organizzare appuntamenti pubblici, al fine di allargare il dibattito e il confronto su temi di maggiore attualità ed interesse per i sammarinesi. Il PS si appella al senso di responsabilità di tutti coloro i quali si riconoscono negli intramontabili ideali e principi del Socialismo, che hanno segnato le maggiori conquiste sociali e democratiche della storia del nostro Paese e del mondo occidentale, affinchè non facciano mancare, nei modi loro possibili, la partecipazione, la vicinanza e la solidarietà rispetto all’esaltante compito di riorganizzare adeguatamente il Partito Socialista a San Marino.

