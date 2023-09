Continuano le iscrizioni per i Corsi Serali di Lingua per tutti Edizione 2023-2024

La Segreteria di Stato Istruzione e Cultura informa la cittadinanza che sono aperte le iscrizioni per i Corsi Serali di Lingua fino al 24 settembre 2023. I corsi proposti sono: inglese, inglese conversazione, francese, tedesco, spagnolo, russo, arabo, cinese, giapponese, italiano per stranieri e LIS (Lingua Italiana dei Segni). Tutti i corsi prevedono 2 lezioni settimanali tranne il corso LIS che si terrà con una lezione a settimana. Le lezioni di inglese conversazione (B1-B2) avranno la durata di 60 minuti e tutti gli altri corsi di 90 minuti. Il corso LIS avrà la durata di 120 minuti. Sono previste tariffe agevolate per studenti, disoccupati e pensionati. Le iscrizioni sono aperte sia a residenti e soggiornanti in San Marino, sia a residenti e soggiornanti in territorio italiano. I corsi inizieranno ad ottobre 2023 e termineranno ad aprile 2024. Per avere informazioni su costi e orari, consultare il sito: www.istruzioneecultura.sm.

c.s. Segreteria di Stato Istruzione e Cultura