Continuità e visione strategica: Raoul Chiaruzzi alla guida del Dipartimento Lavoro

La Segreteria di Stato per il Lavoro, la Programmazione Economica, i Rapporti con A.A.S.S., la Transizione Ecologica e l’Innovazione Tecnologica annuncia con profonda soddisfazione la nomina dell’Ing. Raoul Chiaruzzi a Direttore del Dipartimento Lavoro e Cooperazione. Il nuovo incarico rappresenta un riconoscimento tangibile della sua comprovata esperienza e dei risultati eccellenti conseguiti durante il mandato alla direzione dell’AASS.

Il Segretario di Stato Alessandro Bevitori ha espresso la massima fiducia e il pieno sostegno per l’ingegner Chiaruzzi, sottolineando come la sua professionalità sia non solo apprezzata, ma ora valorizzata in una posizione di maggiore rilevanza strategica. Il trasferimento di competenze assicura una continuità operativa fondamentale per l’AASS in una fase cruciale. A tal proposito, è già stato dato il via all'iter per l'individuazione del nuovo Direttore attraverso l’avvio del bando di selezione.

Nel suo ruolo di Direttore di Dipartimento della Segreteria di Stato al Lavoro, Chiaruzzi avrà il compito di sovraintendere integralmente le attività dell'Azienda. La sua azione sarà catalizzatrice nel percorso, già delineato dalla Segreteria, volto al rafforzamento di AASS. L'obiettivo è di avviare una riorganizzazione mirata di quella che il Segretario Bevitori definisce una "super multiutility". Si opererà per creare le condizioni per massimizzare l'efficienza e la capacità di erogare i molteplici servizi in capo all'Azienda.

A garanzia di una transizione fluida e per preservare la governance aziendale, l’Ing. Chiaruzzi conserverà la funzione di Direttore Generale ad interim dell'AASS fino al completamento della procedura di selezione. Tale scelta attesta la volontà del Governo di non disperdere il patrimonio di conoscenza e la visione strategica maturati, inserendoli in un quadro più ampio di programmazione economica e di innovazione per il sistema Paese.



