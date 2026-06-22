Conto alla rovescia per “THE SPACE RACE 3”

Torna l'evento dedicato agli appassionati di auto sportive, supercar e di lusso, organizzato da “The Space”, agenzia web sammarinese specializzata in e-commerce, con il Patrocinio della Segreteria di Stato per il Turismo.

The Space Race 3 non è una competizione, ma una vera e propria esperienza emozionale, unica nel suo genere, tra guida, lifestyle, storia e scenari unici, ideata per far vivere ai partecipanti una giornata memorabile in un contesto d’eccezione, alla scoperta di luoghi formidabili come il Misano Circuit World, le storiche gallerie di San Marino e il suo Centro Storico, in un clima di condivisione tra persone legate dallo stesso entusiasmo e trasporto verso lo stile e la cultura automotive.

L’evento prenderà il via alle ore 10.00 di sabato 27 giugno, presso il San Marino Outlet Experience a Rovereta, punto di ritrovo e accoglienza dei partecipanti. Da qui inizierà un percorso unico che condurrà gli equipaggi attraverso alcune delle location più evocative del territorio, fino all’arrivo previsto alle ore 17.00 in Centro Storico e successivo riordino a “Campo Bruno Reffi”, dove seguirà aperitivo finale.

Tra i momenti più attesi dell’edizione 2026 spicca la straordinaria parata al Misano World Circuit, un’esperienza eccezionale che permetterà ai partecipanti, di vivere da protagonisti il fascino di uno dei circuiti più prestigiosi del panorama motoristico internazionale. Non una gara, ma un’occasione unica per entrare in pista in totale sicurezza e vivere la propria passione in un contesto davvero di forte impatto emotivo.

A rendere ancora più coinvolgente il percorso, oltre al passaggio nel Centro Storico di San Marino Città, dal 2008 Patrimonio dell’Umanità UNESCO, l’attraversamento delle ex gallerie ferroviarie, diventate rifugio per migliaia di profughi durante la Seconda Guerra Mondiale, offrendo ai partecipanti un connubio non replicabile di motori, storia e paesaggio.

Il programma prevede inoltre momenti dedicati all’ospitalità e alla convivialità, con un brunch di benvenuto prima della partenza e un esclusivo aperitivo finale accompagnato da DJ set, ideale per favorire networking, incontri e condivisione delle esperienze vissute durante la giornata.

L’evento sarà documentato da una media crew professionale che realizzerà foto e video ufficiali, successivamente messi a disposizione dei partecipanti.

The Space Race è molto più di un evento automobilistico: è un punto d’incontro tra passione, stile e territorio, capace di valorizzare luoghi incantevoli attraverso una community che condivide gli stessi valori e la stessa cultura automotive. L'evento, in collaborazione con Red Bull, porterà sul Titano auto da sogno: Ferrari, Lamborghini, Porsche e tante altre.

La partecipazione con la propria vettura è soggetta a prenotazione e prevendita. L’esposizione delle auto presso il Parcheggio 7 sarà invece accessibile gratuitamente al pubblico, offrendo a cittadini e visitatori l’opportunità di ammirare da vicino alcune delle vetture più affascinanti del panorama sportivo e luxury.

I posti disponibili per The Space Race 3 sono andati anche quest’anno sold out. Gli interessati possono tuttavia candidarsi alla lista d’attesa inviando una richiesta con marca, modello e potenza della vettura, info disponibili sul sito thespace-race.com

L’evento gode del Patrocinio della Segreteria di Stato per il Turismo, della Segreteria di Stato per il Territorio, della Segreteria di Stato per lo Sport.

c.s. Segreteria di Stato per il Turismo







