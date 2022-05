Contrammiraglio (ris) Giovanni Greco assume nuovo ruolo nel registro navale sammarinese Il Contrammiraglio Greco si occuperà di relazioni istituzionali e sviluppo della legislazione nazionale

La Repubblica di San Marino è uno Stato Membro dell'IMO dal 2002 ed ha ratificato tutte le principali convenzioni marittime internazionali. Nel 2021, San Marino Ship Register è approdato nel settore marittimo, aprendo le porte alla registrazione di unità commerciali e da diporto per un pubblico internazionale. Il Registro opera secondo i più elevati standard di conformità alle normative nazionali ed internazionali per la sicurezza della navigazione. Inoltre, la registrazione a San Marino offre una tassazione vantaggiosa e costi di registrazione competitivi, creati su misura per i diversi target di clientela.



San Marino Ship Register dà il benvenuto al Contrammiraglio Giovanni Greco e gli affida le relazioni istituzionali e lo sviluppo della legislazione marittima nazionale. Allievo dell’Istituto Nautico di Genova, il C.A. Greco ha navigato a bordo di navi mercantili in Europa, Stati Uniti, Golfo Persico, ed Estremo Oriente. Dal 1991 fino al suo pensionamento nel maggio 2022, ha prestato servizio nel Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, dove ha ricoperto ruoli di comando nei porti di Fano, Ortona, Crotone, e Ravenna. Inoltre, ha collaborato come docente con i centri di formazione IMO IMSSEA, ILO International Training Centre, World Maritime University, e il Centro di Formazione A. De Rubertis di Genova. “Sono pronto ad unirmi alla squadra che renderà San Marino e il suo registro navale leader nel settore marittimo, attraverso l’offerta di servizi eccellenti e su misura per un pubblico globale di armatori”. C.A. (ris) Giovanni Greco, Relazioni Istituzionali e Legislazione Marittima, San Marino Ship Register “Siamo felici di condividere con il pubblico la rapida crescita della squadra del registro navale sammarinese, che ora include un esperto ispettore di bandiera e di port state control, con alle spalle più di 1500 ispezioni e vaste conoscenze nella formazione dei giovani ufficiali”.

