Contrasto al cyberbullismo, l’ISS premia gli studenti della Seconda Media

Aiutare gli studenti a un utilizzo consapevole dei sociale media e prevenire i fenomeni della violenza on-line, soprattutto tra i giovani. Con questo obiettivo si è sviluppato il concorso “#Click: prima pensa... Cyberconsapevole”, realizzato dal Modulo Funzionale “Attività Educative” del Servizio Minori dell’ISS rivolto alla Scuola Media e che si è concluso con la premiazione, nella giornata odierna, della classe 2aD di Serravalle. Il Concorso, promosso e curato dalle dottoresse Elena Malpeli e Patrizia Pellandra, si è sviluppato nell’ambito dell’attività di prevenzione inserita nel “Progetto Affettività” e svolta con tutte le Seconde Medie della Repubblica per proporre ai ragazzi e agli insegnanti una riflessione e rielaborazione dei contenuti emersi durante gli incontri. Il concorso, infatti, è stato realizzato per offrire ai ragazzi un’occasione di “sperimentazione in positivo” degli strumenti tecnologici e della rete, con l’ausilio della loro creatività e della cooperazione. Un utilizzo consapevole di internet e dei social media, è fondamentale per permettere di contrastare fenomeni quali il cyber-bullismo, che si qualifica come una vera e propria forma di violenza e prevaricazione attuata attraverso l’invio di messaggi verbali, foto o video tramite cellulari, smartphones, pc, tablet (su social network, siti web, blog, etc.). La molteplicità della Rete infatti, rende spesso, praticamente impossibile, a chi ne è colpito, di sottrarsi alle vessazioni. Nello specifico, al gruppo di classi partecipanti e agli insegnanti, è stato affidato il compito di ideare e realizzare un progetto multimediale, della durata massima di 5 minuti, finalizzato a contrastare i fenomeni affrontati ed evidenziati con i ragazzi durante gli incontri, attraverso la realizzazione di prodotti multimediali. A premiare la classe vincitrice è stata l'Associazione Pro-Bimbi che ha favorevolmente sostenuto l'iniziativa, già confermata dal Servizio Minori anche per il prossimo anno scolastico.

Cs - ISS