CORIANO Contrasto alla crisi economica, contributo distrettuale a favore dei nuclei familiari Le domande entro il 15 maggio 2023

Si informa che dal 3 aprile 2023 al 15 maggio 2023, ore 12, è possibile presentare domanda per richiedere un contributo distrettuale a sostegno dei nuclei familiari per il contrasto alla crisi economica. Il bando è rivolto ai cittadini in possesso dei seguenti requisiti: residenza anagrafica nei Comuni del Distretto (Riccione, Cattolica, Coriano, Gemmano, Misano Adriatico, Mondaino, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo-Montecolombo, Morciano di Romagna, Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Sassofeltrio); cittadinanza italiana oppure cittadinanza di uno stato appartenente all’Unione Europea oppure cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno; ISEE 2023 (ordinario o corrente) in corso di validità del nucleo familiare, con un valore compreso tra 9.360,01 € e 28.000,00 €; non essere in possesso di un veicolo di potenza superiore a 120 c.v. o 88 Kw immatricolato nel triennio che va da Maggio 2020 a Maggio 2023; valore del patrimonio mobiliare del nucleo desumibile dall’attestazione ISEE 2023 rapportato alla composizione del nucleo familiare secondo le seguenti fasce: 1 componente <= €. 15.000,00 2 componenti <= €. 20.000,00 3 componenti <= €. 25.000,00 4 componenti <= €. 30.000,00 5 componenti ed oltre <= €. 35.000,00 Le domande devono essere presentate esclusivamente online sulla piattaforma dedicata disponibile al seguente link: https://www.comune.riccione.rn.it/Home/Contributi-alle-famiglie

Tutte le informazioni utili per presentare la domanda sono riportati alla pagina istituzionale dell'Ente → https://comune.coriano.rn.it/documenti-e-dati/avviso-pubblico-distrettuale-per-assegnazione-di-contributi-economici-a-sostegno-dei-nuclei-familiari-per-il-contrasto-alla-crisi-economica/

cs Comune Coriano

