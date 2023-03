Contrasto alla violenza sulle donne e di genere, via alle attività di formazione per i professionisti grazie a Segreteria di Stato e Università Prevenzione, sensibilizzazione culturale e ricerca nel Disciplinare di Incarico firmato questa mattina

Contrasto alla violenza sulle donne e di genere, via alle attività di formazione per i professionisti grazie a Segreteria di Stato e Università.

Corsi e iniziative sulla prevenzione e il contrasto della violenza sulle donne e di genere, rivolti a psicologi, rappresentanti delle forze dell’ordine, giornalisti, avvocati, notai, magistrati e non solo. È quanto previsto in un’intesa che coinvolge la Segreteria di Stato per la Sanità, la Sicurezza Sociale e le Pari Opportunità insieme all’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, firmata questa mattina nella sede dell’Ospedale di Stato. Affrontando tematiche come la tutela della privacy e la presa in carico delle vittime, i reati informatici e i criteri di riconoscimento del soggetto maltrattante, le iniziative previste dalla Disciplinare di Incarico, sottoscritta dal Segretario di Stato Roberto Ciavatta e dal Rettore Corrado Petrocelli, andranno ad assecondare le esigenze, stabilite a livello normativo sul Titano, relative alla ricerca e alla formazione professionale sul tema, nonché alla realizzazione di attività dedicate alla sensibilizzazione culturale e alla prevenzione. In questo senso, l’Ateneo sammarinese organizzerà corsi e tavole rotonde attraverso il Dipartimento di Scienze Umane, stabilendo insieme all’Authority per le Pari Opportunità le opportune linee di intervento. Prevista inoltre la collaborazione della “Casa delle donne per non subire violenza ONLUS”.

Segreteria di Stato Sanità

Università degli Studi di San Marino

