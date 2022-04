Contrasto allo spaccio: dai 'doppi fondi' del veicolo sequestrato lo sorso 30 marzo, sbucano altri 60 grammi di cocaina

Sembrava un’indagine conclusa e invece nei giorni successivi all'arresto del cittadino straniero, avvenuto lo scorso 30 marzo - trovato come noto in possesso di 50 kg di sostanze stupefacenti nascosta fra il sedile del passeggero e il portabagagli - la Squadra Giudiziaria della Polizia Locale di Rimini ha fatto un ulteriore verifica sul veicolo sequestrato, cha ha consentito di trovare altri 60 grammi di cocaina. La droga era accuratamente nascosta in 3 'doppi fondi' creati nel veicolo, tra il pannello della portiera del guidatore, la fiancata interna e sotto i piedi del passeggero posteriore. Vani segreti, ricavati nell'autovettura, che nascondevano altri 60 grammi di cocaina purissima ancora da raffinare e tagliare. La perquisizione è stata eseguita con l'aiuto di personale tecnico specializzato e va ad incrementare il sequestro di sostanze stupefacenti a carico della persona che si trova già in stato di arresto, aggravando ulteriormente il peso delle accuse nei suoi confronti.

