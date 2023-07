Contratto Collettivo Industria, Anis: "Un risultato fondamentale per dare maggiori certezze a tutti gli imprenditori”

ANIS: “Il nostro contratto collettivo per l’Industria ha ora l’efficacia erga omnes e sarà applicato in tutte le imprese del settore nei confronti di circa 10mila lavoratori occupati. Si tratta di un risultato fondamentale sia per aver superato le problematiche createsi nel 2012, sia, soprattutto, per dare maggiori certezze a tutti gli imprenditori”





Esprimiamo estrema soddisfazione per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del “Contratto Collettivo Unico Generale di Lavoro per le aziende Industriali ed i lavoratori in esse occupati”, avvenuta il 24 luglio ad opera del Comitato Garante per la Contrattazione Collettiva. Come prevede la nuova Legge della rappresentatività (L. 59/2016), infatti, tale passaggio rende effettiva l’efficacia erga omnes del testo unico siglato tra ANIS, CSdL, CDLS e USL, ovvero che per tutte le aziende operanti nel settore Industria e i lavoratori occupati in esse deve obbligatoriamente essere applicato questo contratto, che diventa l’unico in vigore. Si chiude definitivamente la vicenda del doppio contratto vigente, come avvenuto nel 2012, e si offrono maggiori certezze a tutti gli imprenditori, sia dal punto di vista legale perché viene meno la possibilità di chiedere l’applicazione delle cosiddette norme di miglior favore, sia dal punto di vista operativo, perché sarà più chiaro computare i costi della propria organizzazione avendo come riferimento un unico e aggiornato contratto di lavoro, che ANIS ha sempre rinnovato. La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale completa quindi un lungo iter procedurale, iniziato con la firma del primo testo unico dell’Industria, avvenuta lo scorso 7 dicembre, e la conseguente campagna referendaria condotta dai sindacati nei mesi successivi e conclusasi a fine giugno con un risultato molto chiaro: il 97,71% dei 5.124 votanti si è espresso favorevolmente. Si tratta del 50,28% dei 9.993 aventi diritto, ovvero dei lavoratori occupati nel settore Industria, il quale per i risultati che continua a registrare e i ragguardevoli livelli occupazionali è il vero traino dell’economia sammarinese, come certificato dalle statistiche nazionali e riconosciuto anche dal Fondo Monetario Internazionale. Al fine di fornire le corrette informazioni e agevolarne l’applicazione, abbiamo concordato con i sindacati la pubblicazione del testo unico in formato cartaceo che verrà consegnato nei prossimi mesi a tutte le aziende operanti nel settore Industria.

C.s. Anis