Contratto del settore elettrico: rinnovato il CCNL anche per 200 dipendenti in provincia di Rimini.

L'11 febbraio è stato siglato il rinnovo del Contratto di Settore Elettrico da FILCTEM-CGIL, FLAEI-CISL e UILTEC-UIL, con un significativo aumento salariale e miglioramenti normativi. L’accordo prevede un incremento complessivo di 312 euro, di cui 290 euro sui minimi, distribuiti in quattro tranche tra il 2025 e il 2027, 15 euro sul premio di risultato e 7 euro sul welfare. Il montante totale del rinnovo ammonta a 6.928 euro, superando i 4.834 del precedente rinnovo. Tra le novità normative, il 2 novembre, il 24 e il 31 dicembre diventano giornate intere di permesso retribuito, aumentando di un giorno e mezzo le ore di riposo annuali. Le ferie per i neoassunti inizieranno a crescere dal terzo anno anziché dal sesto. Per i lavoratori con disabilità, il diritto alla conservazione del posto per malattia si estende da 12 a 18 mesi consecutivi e da 18 a 24 mesi non consecutivi in un triennio, con piena copertura retributiva. Le cure riabilitative post-ricovero vengono equiparate al ricovero ai fini della tutela del posto. Inoltre, il diritto di astensione dal lavoro per chi è inserito in percorsi di protezione per violenza di genere aumenta da 6 a 12 mesi retribuiti. I permessi retribuiti per esami vengono estesi a tutto il ciclo universitario e post-universitario. Il diritto individuale alla formazione cresce da 40 a 45 ore nel triennio dal 2026 e a 50 ore dal 2027. Gli effetti dell'intelligenza artificiale sull'occupazione saranno oggetto di confronto aziendale. I lavoratori semiturnisti vedranno aumentare le ore di riduzione oraria da 76 a 96. Per i lavoratori assunti dal 2020, che non scelgano il mantenimento degli scatti di anzianità, verrà attivata l'iscrizione alla previdenza complementare con versamenti aziendali, includendo il recupero delle quote arretrate. La classificazione del personale verrà aggiornata in base agli accordi di settembre 2024. Il contratto sarà sottoposto all’approvazione delle lavoratrici e dei lavoratori entro il 15 marzo 2025. Filctem CGIL Rimini esprime soddisfazione per un risultato economico rilevante senza arretramenti normativi, ma con significativi miglioramenti nelle tutele; dimostrando ancora una volta il ruolo fondamentale della contrattazione quale fattore centrale per ottenere aumenti salariali e normativi dignitosi ed utili a contrastare l’aumento del costo della vita.

FILCTEM CGIL RIMINI Il Segretario generale Riccardo Giunchi

