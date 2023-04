Contratto edilizia privata: mercoledì 3 maggio il referendum confermativo tra i lavoratori

È in programma mercoledì 3 maggio a partire dalle ore 14.00 presso la sala Montelupo di Domagnano, l'assemblea dei lavoratori dell'edilizia privata e il referendum confermativo del contratto del settore, firmato dalle tre organizzazioni sindacali e dall'ANIS, OSLA e UNAS. Tutti i dipendenti delle aziende edili private sono chiamati a votare - l'apertura del seggio è prevista dalle ore 17.00 alle ore 19.00 - per approvare l'accordo contrattuale, che prevede un aumento una tantum per gli anni 2018-2022, e aumenti in busta paga del 2% per il 2023, dell'1,5% per il 2024, e dell'1% per il 2025. Gli stessi lavoratori del settore, riuniti in assemblea il 23 gennaio scorso, avevano condiviso ed espresso un voto favorevole - quasi all'unanimità - all'intesa raggiunta per il rinnovo contrattuale, dando mandato alle Federazioni Sindacali di pertinenza di CSdL - CDLS - USL di sottoscrivere l'accordo con le controparti datoriali. Se mercoledì sarà approvato dalla maggioranza dei lavoratori, il nuovo contratto di lavoro dell'edilizia privata diventerà definitivo e assumerà valore erga omnes, come previsto dalle norme della legge n. 59/2016 sulla rappresentatività delle organizzazioni sindacali e datoriali.

Cs - CSdL - CDLS - USL