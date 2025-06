Contratto PA scaduto, FUPI-CSdL: "È urgente avviare il confronto" Obiettivo, comune anche agli altri settori, recuperare il potere d'acquisto delle retribuzioni. Preoccupazione per il PdL di riforma tributaria, che aumenta la pressione fiscale sui lavoratori, anziché contrastare elusione ed evasione.

Contratto PA scaduto, FUPI-CSdL: "È urgente avviare il confronto".

È urgente avviare il confronto con il Governo per il rinnovo del contratto collettivo del Settore Pubblico Allargato, scaduto il 31 dicembre 2024. Il Direttivo FUPI-CSdL, riunito nei giorni scorsi, lancia questo appello alla Segreteria agli Interni, affinché prenda in mano la situazione e convochi al più presto le Organizzazioni Sindacali. L'obiettivo del prossimo rinnovo accomuna i lavoratori di tutti i settori: garantire il potere d’acquisto delle retribuzioni, cercando anche di recuperare la differenza fra gli adeguamenti percepiti e l’inflazione registrata che è stata sensibilmente più alta. Siamo molto preoccupati per il Progetto di Legge di riforma tributaria, in quanto agendo sulle deduzioni e detrazioni si aumenta la pressione fiscale sui redditi da lavoro dipendente e pensionati, creando poi un effetto ancora più distorsivo e penalizzante per i lavoratori non residenti. Sarà inevitabile una fase di mobilitazione generale, se non cambia questa impostazione, che ancora una volta agisce sui redditi certi e non mette in campo azioni decise per contrastare ogni forma di elusione o evasione fiscale. Ampia discussione si è sviluppata nel Direttivo FUPI sul confronto aperto con la Segreteria Pubblica Istruzione relativo al provvedimento legislativo che l’Esecutivo intende emanare per il reclutamento del personale Docente. La Federazione, insieme alle altre sigle sindacali, ha svolto un grande lavoro durante il confronto, portando le proprie posizioni per tutelare i lavoratori, specialmente i precari di lungo corso, per garantire e valorizzare le specificità delle norme che riguardano la Scuola e l’equità fra i lavoratori del settore pubblico Allargato. Siamo consapevoli che l’andamento demografico e la riorganizzazione delle strutture scolastiche sono elementi che vanno considerati, ma non possono essere subiti in modo passivo; questi fenomeni devono spronare ad attuare interventi per aggiornare e migliorare l’offerta formativa, oltre che per contrastare la denatalità, invertendo le sue dinamiche. La buona politica deve assumersi le responsabilità che le competono e decidere pensando al futuro del Paese. Altro punto all’ordine del giorno, la situazione dell’Istituto Sicurezza Sociale. Il Direttivo ha preso atto della nomina dei Direttori che compongono il nuovo Comitato Esecutivo; al Direttore Generale Dott. Claudio Vagnini, al Direttore Sanitario Dott. Alessandro Stefano Bertolini e al Direttore Amministrativo Avv. Manuel Canti la FUPI augura un proficuo lavoro, consapevoli delle difficoltà che dovranno affrontare e delle criticità da risolvere nel sistema sanitario sammarinese. La Federazione non farà mai mancare il proprio contributo, per migliorare i servizi ai cittadini e le condizioni di lavoro di tutto il personale che opera quotidianamente nell’ISS. Non condividiamo gli interventi continui con Decreti che modificano l’organizzazione della PA. Anche nell'ultimo Consiglio si sono discussi e approvati due Decreti che modificano l’organizzazione della Funzione Pubblica e il Comitato Esecutivo ISS, e ciò è avvenuto in tempi rapidissimi senza confronto con le Federazioni del Pubblico Impiego. Non è questa la modalità corretta per apportare delle modifiche, se pure ritenuti utili; è necessario il confronto e la condivisione. Occorre fare una valutazione complessiva degli interventi legislativi attuati per ripristinare una piena autonomia e autorevolezza della Pubblica Amministrazione rispetto al potere pro tempore dei vari Governi. La politica, tutta, deve abbandonare le logiche spartitorie sulle nomine dirigenziali o di responsabilità ma valutare merito e competenze. La FUPI coglie l’occasione anche per augurare un proficuo lavoro alla nuova Direttrice della Funzione Pubblica, Dott.ssa Milena Gasperoni, augurandoci un confronto continuo sui tanti temi che riguardano la PA nell’interesse comune di accompagnare i dipendenti pubblici e il nostro Stato verso le sfide che ci attendono nel percorso avviato di integrazione all’Unione Europea.

c.s.

Direttivo FUPI-CSdL

Federazione Unitaria Pubblico Impiego

