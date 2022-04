Contratto salariati: finalmente qualcosa si muove

Si è svolto ieri un incontro con la Segreteria al Territorio e la Direzione dell’Azienda di Stato Autonoma per i Lavori Pubblici e le forze sindacali: incontro che possiamo definire proficuo per metà. Se infatti riconosciamo la disponibilità e la continuità negli incontri di confronto messi in campo dalla Segreteria al Territorio allo stesso tempo, ci aspettavamo una proposta di adeguamento economico del contratto scaduto ormai da una decina d’anni. L’ AASLP ha sottolineato l’importanza dell’adozione del nuovo modello organizzativo al fine di ristrutturare le attività delle squadre in ottica di maggior efficienza e produttività, prevedendo fra l’altro diverse assunzioni entro giugno. Registriamo che, purtroppo, la proposta economica è ancora in fase di definizione in Congresso di Stato e che verrà esposta nelle prossime settimane; al contempo ci viene chiesto di analizzare e strutturare l’impianto normativo dell’AASLP al fine di modernizzarlo ai tempi attuali. La delusione per la mancata proposta economica non ci svincola dall’impegno preso coi lavoratori di definire un aumento contrattuale fermo da tempo quindi, ancora una volta, l’USL intende continuare con la stessa responsabilità dimostrata nel momento dell’adozione del nuovo modello organizzativo mostrando disponibilità all’avvio di un confronto sul testo normativo. Ci aspettiamo, però, che in tempi brevissimi venga finalmente messo nero su bianco dal Governo un adeguamento economico concreto per il contratto dei salariati, che tenga nella debita considerazione l’attuale situazione economica, nonché i tanti anni di mancati rinnovi.

