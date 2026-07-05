Contributi non pagati dalle imprese: ogni anno svariati milioni sottratti all’ISS!

È una vera e propria piaga per il paese, di cui non si parla abbastanza: i contributi non pagati dalle imprese. Sull’argomento saranno accesi i riflettori nella prima parte del dibattito pubblico organizzato dalla CSdL per giovedì 9 luglio, dalle ore 9.00 alle 12.00, presso la sala Joe Cassar di Borgo Maggiore: con la Confederazione del Lavoro si confrontano Governo, opposizione, imprenditori.

Ne verranno analizzate le dimensioni e gli effetti, oltre alle evoluzioni legislative in materia di riscossione dei crediti e di trasparenza nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori, che quasi sempre sono inconsapevoli del fatto che i loro datori di lavoro trattengono le somme di competenza dell’ISS.

Servono ulteriori idee e proposte per arginare questo grave fenomeno, come dimostrano i numeri riportati nella tabella allegata.

Intervengono: Stefano Canti, Segretario di Stato per la Giustizia, la Previdenza e la Famiglia; Emanuele Santi, Capo Gruppo Consigliare di RETE; Marina Urbinati, Presidente USC; Enzo Merlini, Segretario Generale CSdL.

Al dibattito partecipano i Rappresentanti Sindacali CSdL: l’invito è esteso all’intera cittadinanza.

La seconda parte della giornata, a partire dalle ore 14.00, sarà dedicata al tema dell’inclusione lavorativa.

Coordina entrambe le sessioni Mauro Torresi, giornalista di San Marino RTV.

Nota: seguirà nei prossimi giorni comunicato sulla seconda parte del dibattito del 9 luglio, dedicato all’inclusione lavorativa.



Comunicato stampa

CSdL







