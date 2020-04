Contributo di IISA San Marino per la Protezione Civile

Contributo di IISA San Marino per la Protezione Civile.

Si comunica che l’IISA San Marino ha contribuito agli aiuti alla Protezione Civile nell’ambito dell’emergenza sanitaria in corso attraverso una donazione di denaro. L’IISA San Marino coglie l’occasione per formulare pubblicamente i migliori auguri di pronta guarigione al socio e amico Fabio Berardi, Capo della Protezione Civile. Ritiene infine di rimarcare come, nell’attuale contesto di emergenza, si siano manifestate ancor meglio le qualità e competenze che contraddistinguono l’azione della Pubblica Amministrazione di cui Berardi e altri dirigenti e funzionari ne fanno degnamente parte.

c.s.

Istituto Internazionale delle Scienze Amministrative Sezione Nazionale della Repubblica di San Marino



I più letti della settimana: