Contro truffe e abusi riparte l'azione dello Sportello Consumatori.

Alla luce delle notizie circa il ritorno di alcuni episodi di tentata truffa ai danni anche di cittadini sammarinesi, sotto forma di presunte vincite milionarie a fantomatiche lotterie - tra cui la cosiddetta "truffa spagnola", rispetto alla quale la Guardia di Rocca ha prontamente messo al corrente la cittadinanza - si ricorda che l'Associazione Sportello Consumatori è a disposizione per tutelare gli utenti anche da queste forme di raggiro. In tal senso ci raccomandiamo ulteriormente, a chi dovesse ricevere questo tipo di comunicazione, di non fornire nessuna risposta in quanto lo scopo è quello di carpire illecitamente dati personali, e di rivolgersi prontamente allo stesso Sportello facendoci visionare la lettera, che in ogni caso va cestinata. Lo Sportello Consumatori mette a disposizione degli utenti un legale appositamente incaricato. Da domani riparte l'attività dello Sportello per il 2020: è aperto tutti i mercoledì pomeriggio dalle 15.30 alle 18.00 presso la sede della CSdL (secondo piano del Centrale Square, a Domagnano), tel. 0549 962064.



