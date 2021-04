Controlli anti covid: l'impegno delle Milizie

I Militi della Compagnia Uniformata delle Milizie, della Guardia del Consiglio Grande e Generale e della Guardia di Rocca Compagnia di Artiglieria, dal 13 Marzo all’ 11 Aprile scorso, sono stati impegnati per il controllo del territorio in applicazione delle vigenti norme di contrasto alla pandemia di Covid-19. Detti Corpi hanno prestato servizio a supporto dei Corpi di Polizia, concentrando il loro operato nei fine settimana e nelle giornate festive infrasettimanali. Nei 13 giorni di operatività, per coprire i turni assegnati, sono stati impiegati 83 Militi in varie aree del territorio, quali il Centro Storico, Via Gino Giacomini, Via Napoleone Bonaparte, Centro Studi Fonte dell’Ovo, Parco Ausa, Parco Laiala, Percorso Ferrovia e Arboreto Didattico. Questo Comando Superiore esprime apprezzamento a tutti i Corpi Militari e di Polizia per l’impegno, la professionalità e la cura dimostrata nel lavoro svolto al servizio delle Istituzioni e della Cittadinanza.



