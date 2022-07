Controlli fiscali: stangate per lavoratori e pensionati, sanzioni minime per le imprese che eludono!

Sono stati finalmente resi noti i dati sull'attività di controllo e accertamento fiscale dell'Ufficio Tributario, sia per le società che per le persone fisiche, relativi agli anni dal 2017 al 2021. Quello che emerge sulle sanzioni conseguenti agli accertamenti, è piuttosto sconcertante; infatti, per i lavoratori e i pensionati che hanno omesso di comunicare redditi e patrimoni detenuti all'estero (DAPEF) - sui quali beninteso non ci sono tasse da pagare, trattandosi di una semplice informazione al fisco - sono previste multe salatissime e del tutto spropositate, mentre alle imprese e persone fisiche che hanno occultato parte dell'imponibile da sottoporre a tassazione o scaricato voci di spesa non corrette, sono comminate sanzioni minime. Di questa palese ingiustizia si parlerà nella prossima puntata di "CSdL Informa", in programma non di mercoledì come di consueto, ma il prossimo lunedì 25 luglio alle ore 18.30 in diretta sulla pagina Facebook "Cuore CSdL". Altri argomenti della puntata saranno la politica dei redditi, il progetto di legge sugli interventi a sostegno delle famiglie, la legge sulla interruzione volontaria della gravidanza all'esame della Commissione Sanità. Oltre al Segretario Generale CSdL Enzo Merlini partecipano dirigenti confederali e di federazione; coordina gli interventi Giuliano Tamagnini.

c.s. Csdl