Convegno Caritas Diocesano: domenica 23 aprile 2023 ore 15.30 a Novafeltria.

Domenica 23 aprile, dalle ore 15.30 alle ore 18.00, presso il Teatro Parrocchiale di Novafeltria, alla presenza del Vescovo Mons. Andrea Turazzi avrà luogo un Convegno diocesano che la Caritas di San Marino-Montefeltro organizza per informare sulla situazione nei vari centri di ascolto del nostro territorio e i progetti per rendere più efficaci gli interventi a favore dei richiedenti aiuto L'anno 2022 è stato caratterizzato da un aumento degli accessi pari al 21% superando le oltre 1000 persone che con continuità chiedono aiuto ai vari centri di ascolto della diocesi: 8 sul territorio italiano e uno nel territorio della Repubblica di San Marino. Tre le necessità che si rilevano: il problema del lavoro, della casa e l'aumento delle spese alimentari. Sul fronte della mondialità le emergenze del 2022 sono state caratterizzate dalla "coda" della pandemia Covid-19, dalla guerra in Ucraina e dal terremoto in Siria-Turchia. In tutte le situazioni la Caritas Diocesana di San Marino-Montefeltro è intervenuta con progetti ad hoc in linea con Caritas Italiana. Verranno poi proposte due iniziative: l'evoluzione del "pacco alimentare" ad "Emporio Solidale", una realtà ancora non presente nella nostra diocesi che diverrà a breve realtà con un progetto sperimentale e di collaborazione con i Servizi Sociali dell'Unione dell'Alta Valmarecchia, la Caritas Diocesana e il Centro di Ascolto di Novafeltria e alcuni percorsi di tirocinio-formazione-lavoro con una proposta da parte della Cooperativa Sociale "Fratelli è Possibile". Interverranno, oltre al direttore Caritas Luca Foscoli, il responsabile dei servizi sociali dell'Alta Valmarecchia Carlo Brizi e la referente di "Fratelli è Possibile" Elisa Zavoli.

Cs - Diocesi di San Marino- Montefeltro

