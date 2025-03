La Segreteria di Stato per la Giustizia, la Previdenza e la Famiglia in collaborazione con l’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, l’Istituto Giuridico Sammarinese, l’Accademia del Trust, l’Ordine degli Avvocati e Notai della Repubblica di San Marino, l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Repubblica di San Marino e l’associazione “IUYA – International Union Young Accountants”, invita la cittadinanza al convegno dal titolo: “Il trust di civil law e le decisioni della Corte per il Trust e i Rapporti Fiduciari. Riflessioni sull’esperienza sammarinese a vent’anni dalla prima legge in materia”. Il convegno rappresenta un'importante momento di riflessione ed approfondimento sul tema del trust e degli altri istituti fiduciari a vent'anni dalla prima legge sul trust della Repubblica di San Marino (legge 17 marzo 2005 n. 37), oggi abrogata e sostituita dalla legge 1° marzo 2010 n. 42. Il seminario costituirà anche l’occasione per inaugurare la prima lezione del corso abilitante e di aggiornamento per trustee professionali organizzato dall’Università degli Studi della Repubblica di San Marino in collaborazione con l’Accademia del Trust. A partire dal 2005 la legge sammarinese sul trust ha subito riforme significative negli anni successivi e ad oggi si distingue per la sua capacità di integrarsi con il diritto comune, mantenendo al contempo un approccio innovativo e flessibile, rispondendo compiutamente alle esigenze del mercato attuale. L’evento, in programma per lunedì 17 marzo 2025 dalle ore 15:00 presso la Sala Arengo del Centro Congressi Kursaal di San Marino, vedrà la partecipazione di figure istituzionali, accademiche e professionali di rilievo. In apertura dei lavori sono previsti alcuni saluti Istituzionali da parte del Segretario di Stato per la Giustizia, la Previdenza e la Famiglia, Stefano Canti, del Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio, Marco Gatti, del Segretario di Stato per l’Istruzione, l’Università e la Cultura, Teodoro Lonfernini, del Direttore dell’Istituto Giuridico Sammarinese, Paolo Pascucci, del Presidente dell’Accademia del Trust, Massimiliano Rosti, del Presidente dell’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili della Repubblica di San Marino, Monica Leardini, del Presidente dell’Ordine degli Avvocati e Notai della Repubblica di San Marino, Alfredo Nicolini e di un membro del CdA delegato alla formazione di IUYA, Daniele Rubini. Tra i relatori si contano l’Avv. Andrea Vicari, Presidente della Corte per il Trust e i Rapporti Fiduciari ed accademici di alto profilo come il Prof. Ferdinando Treggiari, Professore Ordinario di Storia del Diritto Medioevale e Moderno presso l’Università degli Studi di Perugia e Giudice per i Rimedi Straordinari in materia civile in San Marino, e del Prof. Gianluca Contaldi, Professore di ruolo di Diritto Internazionale presso l’Università degli Studi di Macerata e Giudice di primo grado per la Responsabilità Civile dei magistrati in San Marino. Inoltre, la presenza di esperti del settore come l’Avv. Fabio Giovagnoli, Dirigente Supplente del Tribunale di San Marino e Commissario della Legge e del Dott. Francesco Schurr, Giudice della Corte per il Trust e i Rapporti Fiduciari della Repubblica di San Marino arricchirà ulteriormente il dibattito, insieme alla trattazione sulla disciplina antiriciclaggio a cura del Dott. Nicola Muccioli, Dirigente dell’Agenzia di Informazione Finanziaria. L'evento è gratuito e è accreditato per la formazione obbligatoria dei trustee professionali e rappresenta un'opportunità preziosa per tutti gli operatori del settore e per chiunque sia interessato ad approfondire le tematiche legate al trust e ai rapporti fiduciari.

cs Segreteria Giustizia