Convegno "Il condominio: la sfida energetica" - San Marino

Il Presidente dell’Associazione Sammarinese Amministratori Condominiali (ASACON), Andrea Gregnanin Vincenti, il 26 Settembre 2022 è stato ricevuto dal Direttore dell’Osservatorio Nazionale Efficienza e Transizione Energetica Italiano dott. Pasquale Luca Giardiello e dal Presidente dell’Osservatorio Nazionale Condomini Italiano dott. Nicola Ricci. Il Presidente ASACON ha definito una collaborazione con gli Osservatori e annuncia: “Il 4 Novembre 2022 al Kursaal si svolgerà il convegno dal titolo “IL CONDOMINIO: LA SFIDA ENERGETICA” per trattare il tema della transizione eneregetica in condominio con la partecipazione degli Osservatori Nazionali Italiani, una delle esigenze più imminenti da soddisfare. Oltre la questione della transizione energetica, pannelli fotovoltaici e sitemi di efficientamento, verranno trattati, da professionisti ed esperti Sammarinesi, altri argomenti di primaria importanza quali la sicurezza e la prevenzione in condominio, l’abbattimento delle barriere architettoniche e le delibere assembleari. Questa è una grande opportunità per la nostra Repubblica e per I Sammarinesi. ” Lo scopo dell’evento è quello di sensibilizzare i cittadini e la politica per rendere i condomìni autonomi dal punto di vista energetico, agevolando i processi burocratici e trasmettendo conoscenza della materia. L’ONET (Osservatorio Nazionale Efficienza e Transizione Energetica) è un centro studi con lo scopo di dialogare con il comparto Istituzionale Italiano e Professionale, mettendo al centro una nuova idea di modello, attraverso il mondo dell’efficienza energetica. Una grande occasione per proiettarci, non solo in Italia, ma anche in Europa, al raggiungimento degli obiettivi delle Nazioni Unite.

Membri associazione: Andrea Gregnanin V. (Studio Amministrativo Am.I.Co.), Alessandro De Biagi (Ge.Co. srl), Chiara Morganti, Chiara Notarnicola (No. Va. Amministrazioni condominiali), Francesca Zanzani (ICM srl), Edoardo Angelini, Michele Buscarini (TECFID Studio) e Damiano Valli (Quadrifoglio Service).

Cs - ASACON