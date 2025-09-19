TV LIVE ·
19 set 2025
Convegno Internazionale di Gerontologia e Geriatria di San Marino, assegnate borsa di studio

L’Associazione Sammarinese di Gerontologia e Geriatria (ASGG), ideatrice ed organizzatrice del Convegno Internazionale di Gerontologia e Geriatria, che quest’anno è al suo quarto appuntamento, dal tema: “A LIFE COURSE APRROACH TO AGING – Dalla Ricerca all’ecosistema”, è lieta di annunciare che durante la prima giornata di lavori, a seguito della cerimonia è stata assegnata una borsa di studio alla Dott.ssa Melissa Biordi, dal Presidente della SUMS, il Dott. Marino Donato Rossi per la l’XIII Edizione del Master in Medicina Geriatrica “Giancarlo Ghironzi”. Il Dott. Carlo Renzini, Presidente ASGG, ha evidenziato la necessità di una formazione adeguata alla salute dell’anziano con i suoi aspetti clinici e sociali rivolta a medici di medicina generali, specialisti, psicologi ed operatori sociosanitari. “L’obbiettivo del Master in Medicina Geriatrica di II livello ideato dalla nostra associazione e di formare personale sanitario dando quelli elementi per tutelare la salute dell’anziano che sono tra le persone più fragile”. È con orgoglio che l’ASGG rivendica il successo del Master in Medicina Geriatrica in collaborazione con l’Università di Ferrara, che ha diplomato già 200 medici e psicologi provenienti da diverse parte d’Italia e la Partecipazione alla XIII edizione di altri 12 candidati. Come sottolineato dai relatori ed in particolare dal Prof. Miguel Angel Acanfora (Vicepresidente della IAGG) e dal Prof. Alberto Pilotto (Segretario Generale dell’EICA), la formazione del personale medico e sociosanitario è importante per prevenire la dipendenza e stabilire la continuità nella cura e nell’assistenza con l’utilizzo di una metodologia come la valutazione multidimensionale ed anche di nuove tecnologie come telematica e Intelligenza Artificiali. San Marino, con eventi così importanti e con il suo prestigioso Master, si pone come polo di formazione Gerontologica come sottolineato dal Prof. Andrea Ungar.

C.s. - Associazione Sammarinese di Gerontologia e Geriatria (ASGG)




