Convegno Internazionale di Gerontologia e Geriatria di San Marino, assegnate due borse di studio

L’Associazione Sammarinese di Gerontologia e Geriatria (ASGG), ideatrice e organizzatrice del Convegno Internazionale di Gerontologia e Geriatria, giunto quest’anno alla quinta edizione, è lieta di annunciare che, durante la prima giornata di lavori, sono state assegnate due borse di studio ai dottori Francesco Luciani e Giorgio Di Stefano per la XIV edizione del Master in Medicina Geriatrica “Giancarlo Ghironzi”. Le borse di studio sono state assegnate dal Prof. Giovanni Zuliani, direttore del Master e dal Dott. Marino Rossi, Presidente della SUMS. Il riconoscimento testimonia l’importanza attribuita alla formazione dei professionisti che si dedicano alla cura delle persone anziane e alla crescita di nuove competenze in ambito geriatrico. Il Master in Medicina Geriatrica “Giancarlo Ghironzi” rappresenta un’opportunità di approfondimento per chi desidera confrontarsi con le esigenze di salute della popolazione anziana. La geriatria richiede infatti uno sguardo ampio sulla persona: non soltanto attenzione alle patologie, ma anche alla qualità della vita, all’autonomia e ai bisogni assistenziali di ciascun paziente. Il presidente dell’ASGG, Dott. Carlo Renzini, ha sottolineato quanto sia importante stimolare la formazione e incoraggiare i giovani professionisti ad avvicinarsi alla geriatria. Investire nelle nuove generazioni significa contribuire a un’assistenza sempre più preparata e attenta alla salute, alla dignità e ai diritti delle persone anziane. Sono aperte le iscrizioni alla XV edizione del Master in Medicina Geriatrica “Giancarlo Ghironzi”: un’occasione per proseguire questo percorso formativo e incentivare l’interesse dei giovani verso una specialità di crescente importanza.

C.s. ASGG







