Convegno on line "Tradizione e conservazione: archivi roveretani tra antico e moderno"

Il Centro Interuniversitario di Ricerca di “Studi sulla tradizione” (Università di Bari, San Marino, Padova e Trento) e la Biblioteca civica “Girolamo Tartarotti” di Rovereto, con il patrocinio degli Editori Laterza e della Fondazione Dioguardi, organizzano per l’1 e 2 marzo 2021 il convegno Tradizione e conservazione: archivi roveretani tra antico e moderno. Il convegno vuole richiamare l’attenzione degli specialisti e del pubblico sui preziosi fondi librari e archivistici della città di Rovereto, un materiale di straordinaria importanza per la storia della cultura italiana ed europea e, in particolare, per la tradizione degli studi classici. Si va dai manoscritti quattrocenteschi che tramandano testi ispirati alle favole di Esopo fino alle carte inedite di grandi antichisti e protagonisti della cultura italiana del secolo scorso, come Concetto Marchesi, Mario Untersteiner, Federico Halbherr, Ettore Romagnoli e Duilio Cambellotti. Si parlerà di testi ancora in larga parte inediti, offrendo aggiornamenti sulle ricerche che studiosi di diverse università e diverse specializzazioni stanno conducendo sui fondi roveretani.