Convegno per il 70esimo dalla prima uscita del periodico diocesano "Montefeltro".

Sabato mattina, con inizio alle ore 10,00 la Diocesi di San Marino-Montefeltro organizza a Pennabilli, un Convegno per festeggiare i 70 anni dall’uscita del primo numero del periodico mensile “Montefeltro”; il tema proposto è “Raccontare la prossimità tra passato e futuro”. Sono previsti tre interventi nel corso dei quali verrà ricordata la storia del mensile, con un’ attenzione particolare alla situazione del mondo della comunicazione cattolica. Sarà il Vescovo Mons. Domenico Beneventi a portare il saluto della Chiesa sammarinese-feretrana a tutti gli intervenuti, mentre la Vice Presidente Vicario della FISC, Federazione Italiana Settimanali Cattolici Sig.ra Chiara Genisio interverrà portando il saluto della Federazione che raggruppa ben 190 testate presenti in 178 diocesi che raggiungono, così, tutto il territorio nazionale. 600.000 le copie cartacee diffuse ad ogni uscita. Particolare rilievo ha la presenza della stampa cattolica nella Regione Emilia-Romagna con 16 testate. In apertura il Direttore del Montefeltro, Francesco Partisani parlerà su “Montefeltro, da 70 anni la voce della Chiesa di San Marino- Montefeltro”, a seguire Francesco Zanotti, Direttore del settimanale interdiocesano “Corriere Cesenate” interverrà su “La stampa e le sfide della comunicazione oggi”. Cristiana Caricato vaticanista di TV2000 interverrà su “Comunicare la Chiesa al femminile: tenerezza e autorevolezza”. La Caricato è anche co-autrice con Alessandra Buzzetti del libro “Tenacemente donne”. Anche la nostra Chiesa vuole essere, così, presente e sensibile in occasione dell’ 8 Marzo, giornata dedicata a tutte le donne. Modera e conclude Alessandro Rondoni Direttore dell’Ufficio Comunicazioni Sociali CEER. Il periodico diocesano dal primo numero del 2025 si presenta con una veste nuova, in un formato ridotto e più pratico da sfogliare con un piano editoriale completamente rinnovato che quest’anno segue, mese dopo mese, i vari Giubilei, come programmato dalla Santa Sede ed iniziati proprio nel mese di Gennaio con il Giubileo delle Comunicazioni sociali. Al convegno hanno dato la loro adesione figure del giornalismo, della cultura e della Chiesa. Hanno confermato la loro presenza anche diversi Sindaci delle municipalità della Valmarecchia e Val Foglia e Conca, autorità militari e rappresentanti della Repubblica di San Marino.

