Convegno UNIRSM: associazione all’UE, cosa cambierà per l’economia, le leggi e il tribunale?.

Cosa potrebbe cambiare sul Titano con l’accordo di associazione all’Unione Europea, vista la necessità di armonizzare il diritto sammarinese a quello dell’UE? Per dare una risposta l’Università degli Studi della Repubblica di San Marino ha invitato accademici e professionisti provenienti da Andorra, dal Liechtenstein e dal Canton Ticino (Svizzera) a parlarne: giovedì 20 novembre, nell’ambito di un convegno organizzato dall’Istituto Giuridico Sammarinese (IGS), descriveranno le esperienze delle rispettive realtà analizzando aspetti come la fiscalità e la libera circolazione dei capitali. L’iniziativa, dal titolo “L’acquis comunitario e i Paesi terzi: l’applicazione del diritto UE agli accordi di associazione”, rientra in una più ampia ricerca con cui l’Ateneo sta indagando l’impatto delle novità all’orizzonte per la repubblica. Ad aprire i lavori, in programma dalle ore 10:30 alle 13:30 nella sede universitaria di via Salita alla Rocca 44, sono previsti gli interventi del direttore dell’IGS, Paolo Pascucci, del coordinatore del dottorato di ricerca in Diritto dell’UE e Ordinamenti Nazionali dell’Università di Ferrara, Giovanni De Cristofaro, e di Marco Greggi, coinvolto nella ricerca e nello staff dell’Istituto Giuridico Sammarinese. “Due accademici di spicco, provenienti dall’Università SUPSI di Lugano e dall’Università del Liechtenstein, ci illustreranno lo ‘stato dell’arte’ dei rapporti dei rispettivi territori con l’Unione Europea, evidenziandone le luci senza tacere sulle ombre”, spiegano Pascucci e Greggi. Attesi inoltre i contributi di rappresentanti dello studio Carlota Pastora di Andorra, dell’Ateneo di Urbino e della Universitas Mercatorum di Roma, nonché dell’Università di Torino. La chiusura sarà infatti affidata a Riccardo De Caria, impegnato inoltre nell’Italian Hub dello European Law Institute di Vienna: illustrerà il ruolo delle realtà di piccole dimensioni nello sviluppo del diritto europeo evidenziandone il contributo per la costruzione di un contesto fondato su pluralismo, dialogo e cooperazione. “Il Titano si impegna per rispettare i principi generali dell’UE e ciò avrà un impatto concreto per chi lavora, vive, commercia e opera a San Marino”, concludono Pascucci e Greggi. “La nostra ricerca valuta l’incidenza sull’economia dello Stato e i riflessi ordinamentali dell’impegno sammarinese di accettare, in toto, l’acquis communautaire”. La giornata di studio è organizzata dall’Università di San Marino insieme all’Ateneo di Ferrara. Maggiori informazioni nella sezione “eventi” del sito www.unirsm.sm , alla quale si accede dal menù grigio nella parte alta della homepage.

