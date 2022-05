"Convegno vittime dell'odio": la Commissione CSD ONU ad una settimana dall'evento

"Convegno vittime dell'odio": la Commissione CSD ONU ad una settimana dall'evento.

Trascorsa una settimana dall’evento “vittime dell’odio” La Commissione CSD ONU, ringraziando gli organizzatori per aver trattato un tema così delicato, e i relatori del Panel “Disabilità” Patrizia Gallo, presidente della Commissione CSD ONU, Mirko Tomassoni presidente Associazione Attivamente e il Maresciallo Maggiore dei Carabinieri Salvatore Buscarino, ha convenuto ad alcune riflessioni in merito alla discriminazione delle persone disabili a San Marino. Combattere la discriminazione e i suoi effetti nocivi è ancora oggi complesso. È necessario riconoscerne l’esistenza in tutti i settori e per tutte le età; è il dovere di tutti, istituzioni, associazioni, imprenditori, cittadini, riconoscere il disabile come persona socialmente attiva e pertanto è essenziale contribuire ad eliminare tutti quei pregiudizi, comportamenti e norme che negano ai disabili di poter vivere come gli altri. Le violenze nei confronti delle persone con disabilità possono assumere forme diverse, tra cui bullismo, cyberbullismo, violenza fisica, molestie e aggressioni sessuali, violenza domestica, sfruttamento finanziario e abusi istituzionali.

Le persone con disabilità vivono le medesime resistenze nel denunciare per paura delle conseguenze, la preoccupazione di non essere credute e la mancanza di informazioni circa un riferimento riconosciuto e riconoscibile a cui segnalarle o denunciarle. In molti altri casi, le persone non possono denunciare proprio per la loro condizione fisica o psicologica in cui si trovano. Molto lavoro è stato compiuto dalla ratifica da parte di San Marino della Convenzione Onu sui diritti delle persone disabili, per garantire alle persone con disabilità un’ottima inclusione sociale, ma è necessario continuare a contrastare il fenomeno della violenza e della discriminazione attraverso un lavoro di rete sempre più strutturato per fornire tutti gli strumenti di aiuto.

A tal fine la Commissione CSD ONU, ha incontrato i Segretari di Stato Sanità, Lavoro e Sport e Territorio, come anche il Comitato Bioetico e il Servizio Disabilità per promuovere e sostenere nuovi progetti e nuove proposte di legge. Il carattere degli incontri di lavoro sostenuti, incentrati particolarmente sull’inclusione lavorativa, sui caregivers e sull’estrazione dei dati in materia, hanno ribadito la volontà di collaborazione e l’impegno a elaborare proposte di azioni che promuovano e realizzino le norme della Convenzione ONU. Le buone politiche sono lo strumento fondamentale per tutelare e garantire i diritti delle persone disabili e dare risposte efficienti.

CSD ONU



I più letti della settimana: