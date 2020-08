Convenzione Aeroclub - Protezione Civile e Polizia Civile

E’ stata sottoscritta in data 7 agosto la Convenzione fra la Protezione Civile, il Comando della Polizia Civile, Sezione Antincendio e l’Aeroclub San Marino. La Convenzione sancisce la collaborazione gratuita dell’Aeroclub col Servizio di Protezione Civile ed il Comando della Polizia Civile, per quanto concerne il controllo aereo del territorio, le riprese video fotografiche, il soccorso aereo, l’assistenza ai mezzi aerei di Protezione Civile che dovessero operare in territorio, la messa a disposizione degli spazi e dei servizi logistici dell’Aerodromo per esercitazioni e quali aree di coordinamento e soccorso in caso di calamità. Alla presenza degli Onorevoli Segretari di Stato al Territorio e Protezione Civile Stefano Canti, Segretario di Stato per gli Affari Interni Elena Tonnini e Segretario di Stato per la Sanità Roberto Ciavatta, l’Accordo è stato sottoscritto dal Capo della Protezione Civile Fabio Berardi, dal Comandante della Polizia Civile Athos Gattei e dal Presidente di A.C.S. Corrado Carattoni. Soddisfazione è stata espressa dagli esponenti del Governo e dai firmatari, che hanno sottolineato l’importanza di una collaborazione che già in passato ha dato ottimi risultati e che riprende oggi con nuove modalità, che consentiranno alla Protezione Civile di avvalersi, a puro titolo di volontariato, delle strutture, dei velivoli e dei piloti dell’Aeroclub, fra i quali anche i piloti appartenenti al Corpo della Polizia Civile, preparati dalla Scuola di Volo di A.C.S. nel disposto di precedenti atti convenzionali. I firmatari ed i Membri del Governo hanno, nell’occasione, riconosciuto il grande contributo che l’Aeroclub ha offerto negli ultimi tre decenni, per lo sviluppo del comparto aeronautico nella Repubblica del Titano, assicurando, ognuno per il proprio ruolo, impegno ed attenzione verso questo vitale comparto.

c.s. Servizio Protezione Civile

