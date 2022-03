Convenzione OIL sulla violenza nei luoghi di lavoro, contratti, riforma pensioni, domani su "CSdL Informa"

Convenzione OIL sulla violenza nei luoghi di lavoro, contratti, riforma pensioni, domani su "CSdL Informa".

È in programma domani una nuova puntata di "CSdL Informa", in diretta alle 18.30 sulla pagina Facebook "CSdL Informa". I temi in discussione saranno la ratifica a San Marino della convenzione dell'OIL sulla violenza sui luoghi di lavoro, i rinnovi contrattuali, la riforma delle pensioni. La puntata sarà l'occasione anche per fare il punto su quanto emerso nella riunione congiunta del Direttivo Confederale e dei Direttivi di tutte le Federazioni CSdL che si è tenuta nella giornata di lunedì 21 marzo presso il Centro Sociale di Fiorentino, dedicata ai temi dei contratti e del sistema pensionistico. Coordina il dibattito Giuliano Tamagnini; intervengono il Segretario Generale Enzo Merlini e dirigenti delle Federazioni. Appuntamento dunque alle 18.30 con tutti i cittadini interessati.

Cs CSdL

